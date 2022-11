La catena di supermercati Aldi ha rchiamato dal mercato la “Coppa di suino 100 gr” a marchio Freschi per te (con scadenza il 13 dicembre 2022) e il “Salame campagnolo” a marchio Gourmet Finest Cuisine (12 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023) per allarme salmonella e listeria. “A seguito di analisi in autocontrollo effettuate da Aldi, è stata riscontrata in alcuni campioni del prodotto ‘Coppa di suino 100 gr’ a marchio Freschi per te la possibile presenza di Listeria monocytogenes, motivo per cui l’articolo non può essere consumato. Il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 24 novembre 2022. La vendita dello stesso è stata tempestivamente bloccata e il prodotto può essere restituito in tutte le filiali Aldi”, si legge in una nota diramata dal gruppo Aldi.

Nello stesso testo, si annuncia il ritiro dal mercato anche del “‘Salame campagnolo’ a marchio Gourmet Finest Cuisine, lotto numero 3568 con data di scadenza 12 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023, per la possibile presenza di salmonella. Per questo motivo il prodotto non deve essere consumato. L’articolo coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 24 novembre 2022. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Le confezioni acquistate possono essere restituite in tutte le filiali Aldi e il rimborso verrà concesso anche senza esibizione dello scontrino”, conclude la nota.