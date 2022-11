Ludovica Nasti è una delle giovani attrici più amate nel panorama italiano e non solo. La protagonista de L’Amica Geniale (è Lila) è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e il suo racconto ha commosso sia il pubblico che la conduttrice: “Ricordo il primo mese in ospedale, mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia. Grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come ne La vita è bella di Benigni. Sui capelli avevamo un motto: che sarebbero ricresciuti più forti e più belli. Pensavamo alle trasfusioni di sangue come alla Coca Cola”. Nasti ha scoperto di avere la leucemia quando aveva cinque anni. Toffanin si è commossa sentendola parlare. “Devo solo attendere i 18 anni per sapere di averla sconfitta del tutto, allora non dovrò più sottoposti ai controlli”, ha aggiunto l’attrice. Una vita che ha incontrato il successo, quella di Ludovica oggi 16enne, ma che è stata caratterizzata anche da dure battaglie. Nasti si prepara a volare negli Usa per sudiare alla scuola di recitazione Strasberg di New York con una borsa di studio.