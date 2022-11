Selvaggia Lucarelli non ha alcuna intenzione di farsi intervistare da Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve ha inviato la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ma Lucarelli, come già aveva detto in passato (“vuole vincere non conoscere l’intervistato”), a DavideMaggio.it ha ribadito: “Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui”. Belve è diventato un programma cult proprio per lo stile di Fagnani che è molto amato, in particolare dal pubblico social. Lucarelli ha però declinato l’invito: “Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!”. E non è mancata una spegazione più approfondita su quanto, secondo lei, non è gradevole nelle interviste di Fagnani: “Se dai potenziali intervistati è vissuto come un atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepita come un’imboscata. È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione”.