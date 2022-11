“Sono otto i morti accertati per la frana a Ischia”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini nel corso dell’inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano. Al momento però si parla solo di dispersi, il cui numero è ancora incerto e al momento sarebbero 9. Le parole di Salvini sono state smentite poco dopo dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di un punto stampa tenuto in Prefettura, dove è stato attivato il centro coordinamento soccorsi, insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “Al momento, da tutte le istituzioni coinvolte, non abbiamo segnalazioni di morti accertate, non sono stati recuperati cadaveri”, ha detto il prefetto.