Vagava sulla Statale 36 Milano-Lecco quando è stato avvistato da un camionista. La storia del cagnolino scappato di casa ha un lieto fine e il video, postato su TikTok, è diventato virale. Quando il camionista ha avvistato l’animale, evidentemente impaurito per via delle auto, ha bloccato il traffico. Come? Mettendosi a viaggiare lentamente e scortando l’animale. Il cane non è riuscito comunque a calmarsi finché una signora non gli si è accostata e lo ha convinto a lasciare la statale. L’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori Anas ha permesso di restituirlo ai proprietari.