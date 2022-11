Era l’ora. Amadeus ha finalmente deciso di ‘prendere di petto’ la faccenda dei super ospiti a Sanremo. A partire dalla direzione artistica di Claudio Baglioni e per poi avere un consolidamento importante proprio con Amadeus, è tornato ‘l’uso’ dei cosiddetti Big della canzone italiana di partecipare alla gara. Eppure, parallelamente, ecco spuntare il “super ospite italiano”. Per fare solo un esempio sulla scorsa edizione, Elisa in gara e Cesare Cremonini super ospite, come mai? Ecco che il direttore artistico Amadeus ha parlato chiaro: “Super ospiti sono i cantanti che io ho in gara. Ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara”, queste le sue parole alla Milano Music Week. E ancora: “Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età. Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara”. Insomma, il messaggio è chiaro: se l’artista italiano vuole il palco dell’Ariston, vada in gara.

Ps. (Pensare a qualcuno che manca da quel palco da troppo tempo, ha appena compiuto 70 anni e sì, può essere chiamato ‘super ospite’ non è difficile: Vasco Rossi, facci felici)