Distorsione della caviglia destra con interessamento ai legamenti. Potrebbe essere finito o comunque compromesso il Mondiale dell’attaccante del Brasile Neymar. “L’orgoglio e l’amore che provo indossando questa maglia è inspiegabile. Se Dio mi desse l’opportunità di scegliere un Paese in cui nascere, sarebbe il Brasile. Niente nella mia vita è stato scontato o facile, ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non augurare mai del male a qualcuno, ma aiutare chi è nel bisogno. Oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera… e di nuovo in una Coppa del Mondo” scrive sui suoi profili social la stella del Paris Saint-Germain. Il giocatore dovrà stare fermo almeno per i prossimi due match del Mondiale. “Ho un infortunio sì, è fastidioso, farà male ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare – prosegue – per fare del mio meglio per aiutare il mio Paese, i miei compagni e me stesso. Aspettare così a lungo e poi permettere al nemico di derubarmi così? Mai! Io sono il figlio del Dio dell’impossibile e la mia fede è infinita”, conclude promettendo di tornare in campo al più presto. L’attaccante del Brasile si è infortunato nel corso della sfida inaugurale della Selecao vinta contro la Serbia. Stop anche per il difensore della Juventus Danilo, che ha riportato lo stesso infortunio ma alla gamba sinistra.