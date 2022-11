Un mistero inquieta gli appassionati di calcio dopo la vittoria del Portogallo sul Ghana per 3 a 2. Cristiano Ronaldo ha segnato anche in Qatar e il suo gol è entrato nella storia: è il primo calciatore a segnare in cinque edizioni dei Mondiali. D’accordo. Ma la domanda adesso è cosa ci facesse l’attaccante portoghese con le mani nelle mutande durante la partita. La sua ravanata è stata ripresa da alcune telecamere e il mistero riguarda soprattutto quello che succede dopo: Cristiano Ronaldo infatti tira fuori qualcosa da dentro i pantaloncini e se lo mangia.