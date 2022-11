Cristiano Ronaldo sempre più nella storia del calcio: grazie al rigore trasformato contro il Ghana (vittoria del Portogallo per 3 a 2) nella gara d’esordio in Qatar, è diventato il primo giocatore a segnare almeno un gol in cinque edizioni dei Mondiali. Quello di Ronaldo però è un record solo nel calcio maschile. Infatti, l’attaccante del Brasile Marta aveva già segnato in cinque Mondiali femminili diversi. Si tratta quindi di un primato eguagliato.

Il 37enne attaccante portoghese ha segnato in ogni Coppa del Mondo dalla sua prima apparizione nel 2006, quando in Germania ad alzare la Coppa del Mondo fu l’Italia. Si parla di un’era calcistica fa, ma CR7 è sempre stato presente e determinante. Cristiano Ronaldo ha segnato un gol ai Mondiali del 2010 in Sud Africa, un altro nel torneo del 2014 in Brasile e quattro in Russia nel 2018. Così ha esteso il suo record di gol in nazionale a 118. In Qatar Ronaldo gioca il suo quinto e probabilmente ultimo mondiale: infatti, si è commosso fino alle lacrime durante l’esecuzione dell’inno portoghese, prima del match con il Ghana.