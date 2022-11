La fine della relazione a metà ottobre tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu è ormai notizia nota. Dall’amore tra i due è nata la piccola Sophie Maelle, unica figlia della coppia. Nelle ultime ore però un “ciclone” si è abbattuto sui social tanto da portare il parrucchiere dei vip a spiegare ciò che è accaduto. “Non esiste una regola, eppure Letizia ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 19:30 e alle 21. La chiamo e non mi risponde, le scrivo e mi dice che devo aspettare l’orario” – ha scritto Federico in una storia Instagram mostrando la sua rabbia e il documento ufficiale ricevuto dai legali. E ancora, Lauri ha voluto chiarire alcune voci circa una sua possibile vita parallela: “Questa è Letizia Porcu! Il nostro amore era finito già da tempo! Lei ha accettato di rimanere a casa e io non ho mai avuto nessuna vita parallela. È Letizia che va a ballare tutte le sere facendosi vedere nelle storie da me. Vuole farmi star male”.

L’influencer è poi tornato sulla figlia: “Se io non fossi in giro per lavoro lei starebbe con me. Tutte le volte che devo partire lei si appiccica la colla finta sul braccio per dirmi “papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre”… fa davvero male. Se c’è un Dio ci sarà giustizia: nessuno può dirmi quando devo chiamarla!”. La stoccata finale? “Mi vedete sempre sorridere e sprizzare gioia da tutti i pori. Da adesso mi vedrete sorridere solamente dopo le 21, una volta che avrò videochiamato mia figlia”.

Federico Fashion Style è un fiume in piena e non si trattiene: “Cara mamma di mia figlia, oltre a Sophie a noi non ci lega più nulla. Non siamo sposati e se fino a ieri ti volevo bene perché sei stata la mia compagna per mezza vita, oggi neanche più quello. Tranquilla: nostra figlia da grande capirà”. Non solo: “Dici che sei stata cacciata dal lavoro ma hai dato le dimissioni per motivi allucinanti, che presto vi dirò. Ti ho lasciato la casa, dici che sei stata cacciata e invece vai a vivere da tua mamma per tua decisione. Tu pensi solo a distruggermi ma presto tutto verrà a galla!”.

Sempre nella giornata di ieri a Pomeriggio5 di Barbara D’Urso, è andato in onda un servizio riguardante proprio Federico Lauri e la sua presunta vita parallela. Nella manciata di minuti in cui va in onda la clip vengono mostrati alcuni articoli dove Alessandro Rosica, investigatore social, racconta la sua verità. Attraverso il suo profilo Instagram Rosica avrebbe attribuito la causa della rottura della coppia alla vita parallela di Fashion Style. La reazione del parrucchiere è netta: “Alessandro Rosica si può permettere di raccontare cose mie personali quando non so neanche chi sia, oltre a sapere che è il migliore amico di Letizia! Infatti lei fa parlare lui al posto suo. Era da tempo che tra me e lei non c’era più amore, la storia era finita 3 anni fa. Ho chiuso io la storia… Con il cuore in mano le dissi ‘ti porterò sempre con me’!”. Federico ha quindi deciso di diffidare Rosica per aver parlato sul suo conto.

Così l’esperto di gossip: “A quanto pare c’è un parassita che non solo ha mentito alla finta moglie, agli amici e in tv sulla sua finta sessualità ma addirittura finge anche contro di me facendomi arrivare una diffida in tempo record per non farmi parlare più di sua figlia. Io sono stato pure al compleanno di Sophie, invitato dalla madre”. È partito quindi un vero dissing social a suon di diffide e ricondivisioni che ha portato Rosica a fare una proposta a Fashion Style: “Perché non vieni a farti una diretta Instagram e a dire tutta la verità? In tribunale servono le prove e, se a Verissimo ti hanno fatto passare tutto perché hanno ascoltato solo una campana e Letizia è sempre stata una signora, beh, io no”. Consiglio accettato? Chissà.