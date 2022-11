“Oggi il Parlamento europeo ha finalmente riconosciuto la Russia come Stato sponsor del terrorismo. Grazie a tutti i parlamentari. Poi la Russia ha dimostrato che è vero lanciando 67 missili contro le nostre infrastrutture, il nostro settore energetico, contro la gente comune“. Così Volodymyr Zelensky commenta in un video sui social la risoluzione approvata oggi dall’Europarlamento che riconosce Mosca sponsor del terrorismo. “Il risultato degli attacchi è tragico. Un gran numero di feriti, ci sono anche morti. Per quanto riguarda l’elettricità e l’approvvigionamento idrico, tutti gli ingegneri energetici stanno lavorando, i soccorritori stanno lavorando. Ripristineremo tutto e affronteremo tutto questo perché siamo persone indistruttibili”, ha concluso il presidente ucraino.