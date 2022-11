Uno scherzo di cattivo gusto che, nel giro di pochi minuti, è diventato virale, facendo il giro dei social. Vittima della burla Fedez. In vacanza sul lago di Como con la moglie Chiara Ferragni, il rapper ha voluto fare due chiacchiere con i suoi fan attraverso una diretta Instagram per condividere un momento di relax. Proprio qui è accaduto quello che non doveva accadere: un follower ha commentato la diretta annunciando al rapper la morte di Maurizio Costanzo. Leggendo tra i vari messaggi, Fedez si è ritrovato di fronte a questa falsa notizia: “Come Maurizio Costanzo rip raga? Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo…ma ragazzi”, ha commentato l’artista di Rozzano. La fake news ha avuto un forte impatto sul cantante che è apparso molto dispiaciuto visto il profondo legame che lo lega al giornalista.

Nel 2018, infatti, Fedez si è lasciato intervistare da Costanzo proprio nel salotto de L’Intervista, il talk show andato in onda su Canale 5. Un’intervista che il cantante ha concesso per il piccolo schermo in cui ha avuto modo di parlare della sua carriera artistica, della sua famiglia e di come il successo lo ha abbia cambiato profondamente. Da quel momento televisivo, Fedez nutre un affetto sincero nei confronti di Costanzo. Proprio per questo motivo, l’artista ha provato un grande dispiacere nell’apprendere la notizia della dipartita del giornalista. Fortunatamente, tutto è rientrato nel giro di pochi minuti perché comprende chiaramente che si è trattato di uno scherzo: “Ah no è vivo. Oh mio Dio”. Il video, come la gran parte di quelli pubblicati da Fedez e dalla moglie, è diventato subito virale su TikTok, raggiungendo più di 2 milioni di utenti.