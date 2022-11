“Sono le 9 di sera? Allora togliamo il disturbo allo Stato”, Alessandra Ziniti, giornalista e coautrice di Falcone e Borsellino visti da vicino, ricorda questa frase che Giovanni Falcone pronunciava quando vedeva i suoi collaboratori a fine giornata. “Parole che tanto tempo dopo suonano molto amare”, aggiunge Ziniti. Nel testo, edito da Paper First, i due magistrati sono raffigurati nella vita quotidiana. “Abbiamo tentato di raccontare questi due uomini come persone, dalle passioni alle debolezze. Per questo abbiamo intervistato i loro veri amici”, spiega Francesco Viviano. “Una operazione importante perché racconta gli uomini dietro le storie, caratterizzati dal grande senso delle istituzioni, ma che si sapevano divertire e scherzare”, conclude il direttore de ilFattoQuotidano.it Peter Gomez.