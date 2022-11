Jessica Morlacchi mette una pietra sopra sul “caso Memo Remigi” che ha scosso la Rai, o almeno ci prova. In un’intervista a Diva e Donna, la cantante, oggi presenza fissa nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, pur condannando il gesto dell’84enne, che in una diretta della trasmissione di Rai1 ha palpato la collega, facendo scivolare la mano sul suo fondoschiena, annuncia che non lo denuncerà.

“In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo, ma non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno“, ha detto Morlacchi al settimanale. “Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento”. Il perché, spiega, forse è da ritrovare nell’età di Remigi. “Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po’ bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi”.

Dopo il fatto le scuse non erano arrivate immediatamente. “Questo ha aumentato il mio dispiacere – ha continuato la cantante nell’intervista – Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico”.

Ora, comunque, la cantante vorrebbe andare oltre e parlare solo della sua professione: “Voglio che si parli di me per le mie canzoni. Non ho bisogno che si parli di me a tutti i costi”.