“Squid game, l’ultimo che rimane…”. Così una concorrente, Giaele De Donà ha descritto, con un’immagine evocativa, quanto sta accadendo dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo Wilma Goich, un altro partecipante è infatti risultato positivo al Covid. Si tratta di Alberto De Pisis, conosciuto per la sua storia con Taylor Mega, dopo la quale ha detto di essere omosessuale.

“In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile”, ha fatto sapere la produzione via Twitter.

In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2022

Già prima di lui altri concorrenti sono risultati positivi. E così il numero degli isolati è salito a sei: Luca Onestini, con ogni probabilità il ‘paziente zero’, positivo asintomatico che ha a sua volta passato il virus ai compagni, e poi Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich e, appunto, De Pisis. Anche Pamela Prati, ultima eliminata di puntata, è risultata positiva una volta uscita dalla casa.

La nuova positività ha scatenato le reazioni dei partecipanti. In particolare Giaele De Donà che, parlando agli altri concorrenti ha paragonato il gioco a Squid Game, sottolineando che “ogni giorno perdiamo concorrenti”.