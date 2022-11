“È stato un periodo difficile: ho avuto un tumore alla vescica”. È una confessione inaspettata quella che Umberto Tozzi ha fatto in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale parla per la prima volta della malattia, spiegando come l’ha scoperta e come l’ha affrontata. Ora che sta meglio e che il suo percorso di guarigione è quasi completato, ha deciso di parlare pubblicamente di ciò che ha vissuto e quale cambiamento abbiano innescato la sofferenza e la paura.

COSÌ UMBERTO TOZZI HA SCOPERTO DI AVER UN TUMORE – Tutto è cominciato lo scorso aprile, quando il cardiologo del cantante gli ha prescritto un’ecografia addominale. “Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita”, rivela al Corriere. Così ha scoperto quello che definisce “un problema di salute importante”, un tumore alla vescica a causa del quale ha dovuto affrontare anche la chemio. E proprio durante le cure “ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare”.

LA PAURA E IL RUOLO DELLA FAMIGLIA – Tozzi lo dice senza troppe perifrasi: “Queste cose qui ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto”. E ammette di essersi sentito perso, di aver avuto paura di non poter mai più salire su un palco. “Mia moglie Monica è stata fondamentale. Non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te, il cancro sembra un problema lontano”, spiega. La paura passa ma il trauma resta: “Nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro“.

IL CORAGGIO E IL LEGAME CON LA MOGLIE (CHE VUOLE SPOSARE PER LA QUINTA VOLTA) – Proprio durante la malattia Tozzi dice di aver compreso qualcosa di se che ignorava: “Mi credevo debole, ho scoperto di avere coraggio. Mi ha stupito la serenità con cui sono riuscito ad affrontare la malattia. Ho messo da parte la paura, cercando di essere ottimista”. Oggi sta meglio e si prepara a tornare sul palco, a dicembre, con il tour “Gloria Forever”. “Però sono cambiato, noto in me una positività diversa. Apprezzo tutto ciò che ho e che mi circonda, dal momento in cui apro gli occhi, mentre recito le mie preghiere. Un gusto della vita che prima non avevo”, racconta. Al suo fianco c’è sempre la moglie Monica, che ha già sposato quattro volte (in comune, in chiesa, alle Mauritius e a Montecarlo). “E vorrei rifarlo una quinta”, ammette. “Ma non so se lei a questo punto vorrà risposare me. Sono stato molto fortunato a incontrarla, stiamo insieme da 36 anni”.