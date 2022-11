“Siamo andati a fare l’incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino“. Ha esordito così Fedez in una serie di storie pubblicate nelle scorse ore su Instagram insieme alla moglie Chiara Ferragni: i due hanno voluto condividere con i loro follower quanto è emerso durante il colloquio con le insegnanti del loro primogenito Leone, di 4 anni. “Un bambino che non è il nostro – conferma Chiara Ferragni–: il più educato di tutti, bravissimo”. “Lo chiamano Mellow-Yellow perché è super rilassato, non si arrabbia mai – spiega quindi il rapper -. Ma soprattutto perché parla inglese da paura, mentre con noi parla zero inglese. Siamo sotto shock”. E poi, orgogliosi e soddisfatti, concludono definendosi “proud parents”.