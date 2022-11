Bufera sulla frase pronunciata ieri da Furio Colombo nella trasmissione “L’aria che tira” (La7). Il nodo del dibattito è la politica del governo Meloni in materia di immigrazione, posizione sulla quale Colombo esprime durissime critiche. Poi conclude: “Viviamo in una Repubblica in cui a certi bambini spetta la top class per Bali e ad altri bambini spetta il fondo del mare, economy class, come viene raccontato dal ministro dell’Interno al Paese: ‘State tranquilli, li affonderemo’. Questo è praticamente il messaggio del nostro ministro dell’Interno”.

Non ci sta la conduttrice Myrta Merlino che si dissocia: “Onestamente non darei nessuna colpa né alla Meloni, né alla figlia della Meloni. Teniamo i piani separati. Tu pensi che la politica del governo sia orribile ed è legittimissimo che tu lo pensi. Pensiamo tutti che sulla vicenda degli sbarchi a Catania è stato fatto un disordine inutile mettendo a rischio i rapporti con la Francia. Dopodiché, non metterei mai dentro i bambini“.

“Ma certamente non li metterei dentro neanche io – insorge Colombo – però neanche in mare”.

Alla frase di Colombo, che ha scatenato indignazione sui social, ha replicato anche Giorgia Meloni sulla propria pagina Facebook: ” La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”.