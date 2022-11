Giocatore acclamato in campo, volto conteso dai più grandi brand ma anche punto di riferimento quando si parla di cura del look e della propria persona. Cristiano Ronaldo non smette di stupire e porta a Milano il primo centro italiano di Insparya, il gruppo clinico medico, scientifico e tecnologico dedicato alla diagnosi, al trattamento e alla ricerca sull’alopecia. Si tratta di una vera e propria malattia che porta alla perdita dei capelli. Le cause sono principalmente genetiche e di ereditarietà, ma anche stress e traumi giocano un ruolo non da poco.

IL CENTRO INSPARYA A MILANO – Il gruppo Insparya è stato fondato da Ronaldo con il manager portoghese Paulo Ramos, e dopo l’avventura in Spagna e in Portogallo è sbarcato a ottobre anche nel Bel Paese con l’apertura del primo centro a Milano, all’interno del Vetra Building in Via Fernanda Wittgens 2, vicino alle colonne di San Lorenzo. La struttura milanese si estende su una superficie totale di oltre 1200 metri quadrati destinati alla cura dei capelli e al trattamento dell’alopecia. Ben 100 i professionisti impiegati nel centro che può vantare una strumentazione tecnologica moderna e innovativa messa a punto dal Gruppo Insparya.

QUANTO COSTA IL TRATTAMENTO? – Ma quanto bisogna sborsare per tornare in possesso della propria chioma? “La cura ha un prezzo che va da 5.500 a 7mila euro e consiste in un primo intervento di 6 ore in una delle nostre 14 sale di trapianto” fa sapere Paulo Ramos, come riporta il Corriere. È richiesta una certa accortezza a chi si sottopone al trattamento: “In seguito all’operazione per esempio per almeno due settimane non bisogna indossare cappelli e prendere il sole, non si può fare attività fisica prolungata per evitare eccessiva sudorazione. È molto importante continuare a idratarsi in abbondanza e riposarsi. La detersione dopo 4 giorni deve essere fatta con cura due volte al giorno e con uno shampoo specifico fino all’undicesimo giorno e poi in seguito una volta al giorno fino alla fine del mese”.

CLIENTI ILLUSTRI – La maggior parte dei clienti di Insparya è composta da uomini, sia giovanissimi come i 20enni sia persone mature fino ai 70 anni. Non solo persone comuni, anzi: “Molti nostri pazienti sono calciatori come per esempio Pianic e Pinsoglio, autorità, politici, protagonisti del mondo dello spettacolo e soprattutto gente comune” sottolinea il manager socio di Cristiano Ronaldo. E il calciatore, nel parlare di Insparya, lo ha definito “un progetto unico e innovativo che condivide la mia stessa filosofia di dedizione, determinazione, ambizione e costante miglioramento personale”.