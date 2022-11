Come in una qualsiasi casa che si rispetti anche al Grande Fratello è arrivato lo sfratto. Ebbene sì, dal prossimo anno la casa più spiata d’Italia abbandonerà la collinetta all’interno dei set di Cinecittà. Sembra infatti che, oltre ad esserci il contratto in scadenza, ci sia la volontà di non rinnovare l’accordo con Mediaset e Endemol Shine ma più in generale con le produzioni televisive. La notizia è data dal sito di Davide Maggio, che svela anche qualche dettaglio aggiuntivo circa la nuova location: “Endemol Shine ha già ispezionato due nuove location (studi Voxson e Videa) sempre nella Capitale”. Si fanno sempre più insistenti però le voci che vorrebbero il complesso costruito a Milano. In questo modo la gestione del programma diventerebbe ancora più strategica a livello di studi a Cologno Monzese, produzione e presenza di conduttore e cast sul capoluogo lombardo.

Un restyling quindi più che necessario dopo alcune edizioni non proprio al top, che si renderebbe possibile solamente con un trasferimento dello stabile. Altro lato da considerare sarebbe sicuramente il risparmio nel realizzare la casa in una struttura Mediaset, invece che valutare un possibile affitto. È Davide Maggio a consigliare una possibile location: “Il Capannone di Buona Domenica all’interno di Mediaset a Cologno Monzese. Qui il programma veniva registrato in due spazi: uno studio tv e un grande capannone, collegati tra loro da un tunnel estensibile. Certo, potrebbe darsi il caso che Mediaset non voglia tra i piedi inquilini della casa e il personale esterno Endemol, così come la casa di produzione potrebbe non voler essere controllata dal suo committente così da vicino. Immaginate, però, che risparmio importante e che occasione unica”. Insomma, non ci resta intanto che portare a “casa” (per rimanere in tema) questa edizione complicata sotto tanti punti di vista per poi fare un punto sul trasloco del prossimo anno!