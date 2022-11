Avete provato a cercare l’hashtag #RiffChallenge su TikTok? Se non lo avete fatto, lasciatevelo dire, siete dei boomer. I video collegati alla challenge, nel momento in cui scriviamo, sono stati visualizzati in totale 1.2B di volte. Numeri pazzeschi. In cosa consiste? Partiamo dal presupposto che il riff, in musica, è la ripetizione frequente di una frase all’interno di una composizione. Una successione di note, che spesso può letteralmente entrare nel cervello. E quale miglior piattaforma, se non TikTok, per lanciare una Riff Challenge? La più diffusa, in questo momento, è quella del brano “Crazy” del gruppo Gnarls Barkley, che ebbe molto successo in tutto il mondo quando uscì nel 2006. Tanto che nella classifica “100 Best Songs of the 2000s” della rivista Rolling Stones la canzone si posizionò al primo posto. Adesso, a distanza di anni, è diventata virale sulla piattaforma cinese amatissima dai giovani. In cosa consiste? Solitamente si esegue in coppia e si tratta di intonare il ritornello: “I remember when, I remember, I remember when I lost my mind…”, con tanto di vocalizzo, non facile da realizzare. Poi l’altra persona si aggiunge per arrivare quasi ad urlare la celebre frase che dà il titolo al brano: “Does that make me crazy?”.

Tra i numerosi video realizzati, alcuni sono stati visualizzati moltissime volte. Per ‘moltissime’ intendiamo 6, 17.6, 19.5 o 43 milioni di volte. Amiche, coppie o addirittura nonna e nipote: la Riff Challenge di “Crazy” sta letteralmente spopolando e tutti vogliono provarla, anche i ‘Ferragnez’. Sì, due giorni fa – il 13 novembre scorso – Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo TikTok (dov’è seguita da 5.9 milioni di follower) un video degno de La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, il noto programma italiano televisivo e radiofonico radiofonico ideato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni. L’imprenditrice digitale e il marito Fedez, infatti, si sono cimentati nella challenge con un risultato disastroso ma molto divertente: parole inventate, intonazione quasi inesistente ma anche questa volta la coppia ha colpito nel segno, con la clip che ha superato le 1.2 milioni di visualizzazioni e moltissimi commenti. “Fedez parla meglio albanese che inglese“, ha ironizzato una utente ottenendo 25.100 ‘mi piace’. E ancora altri utenti hanno scritto: “Il mio livello di inglese è pari a quello di Fedez come la mia stonatezza a quella di Chiara”, “Mi sento così”, “Due talenti, almeno sono simpatici e loro stessi, fantastici”. Esilarante ed autoironica la frase finale del rapper milanese: “Io ho fatto Sanremo raga”.