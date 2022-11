Il focolaio di Covid 19 scoppiato nella casa più spiata d’Italia non tende ad arrestarsi. Dopo la positività di Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Attilio Romita è stato confermato un altro caso di Covid. Stiamo parlando di Pamela Prati, eliminata giovedì scorso dal programma televisivo. La showgirl negli scorsi giorni aveva tranquillizzato fan e persone incontrate circa la sua negatività. Una volta terminato lo show Pamela in compagnia dei suoi amici ha fatto tappa in diversi ristoranti romani per riprendersi dai due mesi di “reclusione”. Ieri però è arrivata la doccia fredda: Prati ha confermato di essere risultata positiva al Covid 19 attraverso un post Instagram. “Cari Amici. Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”, ha dichiarato la showgirl.

E ancora: “Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”. Se il primo tampone era risultato negativo quindi, nella notte la Primadonna del Bagaglino ha iniziato ad avvertire i primi sintomi fino alla conferma arrivata il giorno successivo. A questo punto hanno iniziato a tremare tutti i protagonisti presenti. Giovedì infatti Pamela, dopo essere arrivata in studio, ha baciato sulle labbra sia Marco Bellavia (per ben due volte) che il conduttore Alfonso Signorini, che a sua volta ha baciato l’opinionista Sonia Bruganelli. Resta da capire quindi le condizioni di salute delle tre persone coinvolte che, ad ora, non hanno aggiornato il pubblico social.

Nel frattempo nella casa del GfVip aleggia la preoccupazione tra i concorrenti che puntualmente vengono censurati ogni qual volta commentano l’accaduto. Il televoto previsto per la puntata di stasera è stato annullato. È facile immaginare quindi che in queste ore sia un via vai di tamponi in vista della diretta di questa sera. Il Grande Fratello Vip riuscirà a continuare la messa in onda nonostante tutti questi nuovi casi di positività? Non ci resta che seguire Canale5 questa sera per scoprirlo.