FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 7/11 al 13/11/2022

Com’era prevedibile, assistiamo a un cambio al vertice della nostra chart, anche se non riguarda il primo partito italiano. Infatti, mentre Fratelli d’Italia continua la sua avanzata verso il 30% (28,8 in media), il Pd perde la seconda posizione a vantaggio del Movimento Cinque Stelle. Tutti i sondaggi concordano su questo atteso sorpasso, tranne Noto Sondaggi che registra un pari merito tra i due partiti (entrambi al 18,5%). In ogni caso il M5S raggiunge un valore medio del 17,5% (+0,7) mentre il Pd perde ancora uno 0,3% attestandosi al 17%. Sarà interessante osservare l’evoluzione di questo dualismo nelle prossime settimane, soprattutto considerata la fragilità del Partito Democratico in questo momento.

La Lega (8,5%) intanto mantiene la stessa percentuale delle ultime settimane, senza beneficiare, apparentemente, della ritrovata centralità di Matteo Salvini. Lieve flessione per Azione/Iv al 7,9%, nonostante sia il diretto competitor del Pd per gli elettori dem nostalgici del renzismo e del concetto mai esplicitato di “riformismo”. Forza Italia stacca un 7% netto, mentre per AVS-Alleanza Verdi-Sinistra si conferma il trend positivo (4%, +0,2).

(Fonte: Swg, Emg, Noto, Demos, Tecnè, Lab2101)