Che cosa deve accadere affinché Mediaset si renda conto che può bastare? Si trattare il tema della salute mentale come fosse il passaggio ‘funzionale’ a un lieto fine di una storia d’amore fasulla? Si può tollerare il bullissimo? O parole come quelle di Luciano Punzo? Intanto, chi è questo “vippone”? Modello napoltano, ex partecipante di Temptation Island e Pechino Express ora al Grande Fratello Vip, perché i reality non sono mai troppi. Parlando con Sarah Altobelli nella Casa di Cinecittà, ha prima raccontato quanto sia forte la mancanza della fidanzata, Manuela Carriero, nonostante alcuni momenti di tensione vissuti di recente: “Spero di non averla persa per sempre, mi manca. Sto pensando a una cosa importantissima. Aspetto che passi un altro mese, ho capito che non posso stare senza di lei. Forse me la sposo. Abbiamo vissuto insieme per un anno, se io mi sposo cambierò, il matrimonio per me è condivisione“. Poi: “Ci sono nella vita alti e bassi, mi hanno insegnato che le cose rotte vanno aggiustate. Oggi sono tutti bravi a cambiare ragazza. Io ricordo altri tempi, quando l’uomo picchiava la donna. Non vorrei questo, ma alla mia bisnonna stava bene, diceva ‘lui è il mio uomo’. Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente”