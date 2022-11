È morta a causa di un malore Emily Chesterton, una giovane stella del teatro britannico. Aveva 30 anni. Il decesso risale ai primi di novembre ma solo ora la famiglia ha voluto renderlo noto, con un messaggio postato sui social dell’artista: “La nostra cara Emily se n’è andata inaspettatamente”. “Cara famiglia e amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily. È stata vincitrice del Premio di poesia Hammond nel 2018 e ha anche ricevuto una borsa di studio William Newsom. Emily è morta circondata dalla sua famiglia per cause naturali inaspettate”, si legge ancora. Molti i commenti di cordoglio sui social. “Ho avuto la fortuna di vedere Emily esibirsi diverse volte, non molto tempo fa al Blue Orange, è stata brillante. Un talento così fantastico, non c’è da stupirsi che la sua perdita sia sentita da così tante persone”, le parole del suo agente.