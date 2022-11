Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Palermo per prendere parte alla cerimonia di intitolazione dell’aula bunker della casa circondariale Calogero Di Bona “Ucciardone” a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla presenza del capo dello Stato, è stata scoperta la targa all’ingresso dell’aula bunker. Presenti anche Lucia Manfredi Borsellino, figlia del giudice ucciso in via D’Amelio, e Maria Falcone, sorella di Giovanni, oltre ad alcune autorità politiche, tra cui il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il neopresidente e governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.