“Scontro Italia-Francia su Ocean Viking? Tutta la situazione è stata gestita malissimo dal governo Meloni, a cominciare dai metodi raccapriccianti adottati per la gestione degli sbarchi. Questi metodi non sono piaciuti né alle istituzioni europee, né agli Stati membri della Ue e come effetto hanno prodotto un’alienazione e un isolamento dell’Italia nei rapporti con tutti. Veramente un capolavoro, complimenti”. Sono le parole dell’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, intervistata da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito della tensione esplosa tra Italia e Francia sulla nave Ocean Viking di Sos Méditerranée.

Boldrini spiega: “Non si risolve niente facendo il braccio di ferro, alzando la voce o sbattendo i pugni sul tavolo. E infatti cosa è successo? La Francia, che si era impegnata a prendere 3500 migranti, ha deciso di non farlo più. Quindi, il governo si sta isolando e sta creando i presupposti per non aver nessun tipo di collaborazione”.

E torna sugli sbarchi: “Il governo Meloni ha usato il metodo della salute, quando va garantito lo sbarco di tutte le persone, a prescindere dallo stato di salute. L’operazione SAR (Ricerca e Soccorso, ndr) finisce sempre con lo sbarco in un posto sicuro. Dopo aver soccorso e identificato le persone, si coinvolgono gli Stati membri della Ue e le istituzioni europee per cercare di fare una ripartizione tra i paesi, anche sulla base del fatto che moltissime di queste persone hanno legami in altri paesi, come amici e parenti. Questo – continua – dovrebbe essere il metodo più consono e appropriato nel rispetto del diritto e della dignità delle persone. E invece il governo ha fatto il contrario. Ha parlato di ‘sbarco selettivo’ e ha cercato di rallentare i tempi sulla pelle di queste persone fragili, salvate da un naufragio. Molte di loro hanno alle spalle mesi di detenzione nei centri libici, dove hanno subito qualsiasi angheria e violenza. Quindi, sono tutti fragili e tutti da far sbarcare”.