Quanto ha speso Elenoire Ferruzzi per i numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposta? È stata lei stessa a rivelarlo ai microfoni de Le Iene, facendo i conti e tirando le somme di quanto le sono costati tutti i “ritocchini” che ha fatto nel corso degli anni. “Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip -. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro. Sono io che voglio essere esattamente come sono”, ha sottolineato. E quindi ha tenuto a precisare che per lei sono stati soldi ben spesi perché “quando mi guardo allo specchio mi amo“.