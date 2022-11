Fino a poche settimane fa si parlava di una “chimica alle stelle”, di grande passione e affiatamento. Invece ora arriva la notizia che la storia d’amore appena sbocciata tra Johnny Depp e la sua ex avvocatessa, la 37enne Joelle Rich, sarebbe già finita. A riportarla sono i media statunitensi, gli stessi che – dopo mesi di rumors, indiscrezioni e smentite – lo scorso settembre riportavano le voci di conferma ufficiale della relazione, citando addirittura fonti vicine alla coppia secondo cui Rich era pronta a divorziare dal marito, padre dei suoi figli, proprio per stare insieme a Depp. Qualcosa, evidentemente, deve esser andata storta nell’ultimo mese, portando la coppia a separarsi.

Il flirt tra l’attore e l’avvocatessa era iniziata tra i banchi del tribunale inglese che li vedeva fare fronte comune contro il tabloid britannico The Sun nella causa per diffamazione intentata da Depp dopo che in un articolo si era visto definire “picchiatore di mogli”, in riferimento al suo burrascoso matrimonio con Amber Heard. Il verdetto della corte inglese non premiò il protagonista de I pirati dei Caraibi, ma gli permise di creare un grande rapporto di complicità e confidenza con Joelle Rich. tanto che lei gli era stata vicino anche in un altro processo, quello contro proprio la stessa Heard, pur non essendo parte, in quell’occasione, del suo team legale.

Chi è Joelle Rich – L’avvocata lavora soprattutto in cause di diffamazione e, come si legge nella bio del suo studio legale, “difende la reputazione contro le accuse false e diffamatorie sulla stampa, online e sui social”. Una professionista apprezzata. I colleghi dello studio, infatti, hanno difeso anche Meghan Markle nella causa contro il Mail On Sunday (denunciato dalla Duchessa di Sussex per aver pubblicato, senza autorizzazione, una sua lettera privata). Dopo aver conosciuto Depp, Rich avrebbe dato un taglio netto alla sua ‘vecchia vita’. “Era sposata quando l’ha incontrato, ma ora sta divorziando. Lei e l’ex marito hanno due bambini”, hanno rivelato delle fonti anonime.