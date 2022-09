Johnny Depp ha una nuova fiamma. Dopo la vittoria nel processo contro Amber Heard, in molti sognavano un amore con l’avvocata Camille Velasquez, artefice del trionfo in tribunale. Ma al cuor non si comanda. E “Capitan Jack Sparrow” è stato rapito dal charme della 37enne londinese Joelle Rich, anche lei avvocata, sua legale nella causa per diffamazione contro The Sun. Nel 2020, infatti, l’attore aveva citato in giudizio il tabloid per averlo definito un “picchiatore di mogli”. In quell’occasione ne era uscito sconfitto. Sembra, però, che l’insuccesso non abbia intaccato il legame tra il 59enne e l’avvocata, oggi sfociato – secondo le indiscrezioni – in passione amorosa.

Voci e conferme – La star di Hollywood e Rich si frequenterebbero da alcuni mesi, ma sarebbero stati accorti nell’evitare i flash dei paparazzi. Almeno fino ad ora. Recentemente, infatti, i due sono stati immortalati insieme. Inoltre, già durante il noto processo in Virginia, l’avvocata era stata fotografata in tribunale in qualità di “accompagnatrice di Depp” e, mesi fa, il magazine People aveva scritto i due stavano uscendo insieme, ma in maniera amichevole. A detta degli amici stretti, invece, la storia sarebbe durata. E così è stato. “È una cosa seria, sono fatti per stare insieme… La loro alchimia è smisurata”, aveva ipotizzato Us Weekly.

Chi è Joelle Rich – L’avvocata lavora soprattutto in cause di diffamazione e, come si legge nella bio del suo studio legale, “difende la reputazione contro le accuse false e diffamatorie sulla stampa, online e sui social”. Una professionista apprezzata. I colleghi dello studio, infatti, hanno difeso anche Meghan Markle nella causa contro il Mail On Sunday (denunciato dalla Duchessa di Sussex per aver pubblicato, senza autorizzazione, una sua lettera privata). Dopo aver conosciuto Depp, Rich avrebbe dato un taglio netto alla sua ‘vecchia vita’. “Era sposata quando l’ha incontrato, ma ora sta divorziando. Lei e l’ex marito hanno due bambini”, hanno rivelato delle fonti anonime.