Problemi di salute per Romina Power. È stata la stessa artista, ex moglie di Al Bano, a parlarne apertamente ai suoi fan in un video pubblicato su Instagram in cui ha spiegato che proprio per questo motivo era costretta a rinunciare a partecipare ad un evento a cui era attesa a Lecce. “Ho un problema di salute. Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei… Devo ammettere che non riesco proprio a camminare… – ha confidato – Ho problemi di deambulazione. I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”.

