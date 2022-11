Non mi ricordo una… Mazza. Esce in libreria per l’editore Bertoni l’autobiografia del maestro Gianni Mazza. Una vita con le dita sulla tastiera e alla direzione delle grandi e piccole orchestre tv soprattutto dei programmi di Renzo Arbore, come Quelli della Notte e Indietro Tutta. Mazza, oggi 78enne, è in attività fin dal 1965 quando suonava e scorazzava su bolidi fiammanti assieme a Little Tony (“un ragazzo tranquillo, molto educato, rispettoso. Pensi che ha sempre pagato, di tasca propria, i contributi a tutti quanti!”), è stato intervistato da Libero e ha spiegato che oggi dopo aver suonato per mezza Rai e non solo oggi è “una persona normale che non fa una vita agiata”. I personaggi tv diventano ricchi e famosi? Ma, insomma… “Non sono mai diventato un personaggio. Non mi è cambiato granché: è sempre stato difficile sbarcare il lunario, oggi come allora. Vivo della mia musica e questa è la ricchezza più grande”.

Mazza ricorda quando con la Ferrari California di Tony si fecero tutto il tratto appenninico in un amen e poi rievoca anche la “scossa” data da Berlusconi con le sue tv: “Ha dato una sveglia al servizio pubblico che, diversamente, sarebbe ancora al bianco e nero. La Rai era madre e padrona: un broadcaster molto serio, a tratti noioso. I canali di Berlusconi erano invece più scanzonati e giovanilistici. Era un modo nuovo di fare tv, che ha cambiato anche il costume. Non sempre in meglio, a onor del vero”. Infine un paio di considerazioni sulla tv di ieri e di oggi. Intanto Mazza sottolinea di aver rifiutato il Grande Fratello (“per carità hanno un solo bagno, non ce la farei”) ma soprattutto rievoca i bei tempi con Arbore&Co. “Con Renzo, Frassica e gli altri ci divertivamo tantissimo eravamo amici (…)Non ci preoccupavamo di proporre contenuti alti: giocavamo insieme, e basta. “Tanto chi ci vede?”, pensavamo. Invece poi siamo diventati un fenomeno”. Oggi invece la tv è tutta farlocca: “La mia impressione è che non siamo più onesti come prima. Abbiamo imparato a sorridere, a far finta di essere felici di vederci: baci, abbracci ma alla fine è tutto finto! Non è vero nulla”.