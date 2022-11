Nuovi richiami di prodotti per la presenza di Listeria monocytogenes in Italia. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul sito sette avvisi riguardanti diversi lotti della ‘Mortadella supergigante a tranci’ a marchio Veroni, tutti prodotti nello stabilimento di Correggio (Reggio Emilia). L’avvertenza che viene rivolta ai clienti che avessero acquistato questi prodotti è di “non consumarli e di restituirli al punto vendita”.

Ecco i lotti interessati dai richiami per rischio microbiologico da listeria: innanzitutto i lotti PO2221001 e PO2227301 di mortadella supergigante a tranci, richiamati per “presenza” del batterio. A seguire i lotti ritirati per “possibile presenza” del patogeno: PO2223003 e PO2222201, di mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Conad; tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Coop; tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Tosano; i lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802 e PO2224401 di mortadella supergigante a tranci con pistacchio distribuita da Rialto; i lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309 e PF2227316 di mortadella supergigante a tranci distribuita da Granmercato.

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La gravità dei sintomi va da forme simil-influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche e meningiti che possono verificarsi in persone fragili o immunodepresse. La listeria resiste molto bene alle basse temperature ma è molto sensibile alle temperature di cottura domestica degli alimenti. Nelle settimane scorse diversi lotti di prodotti erano stati ritirati per rischio microbiologico legato alla listeria: prosciutto cotto, porchetta, gorgonzola dolce, wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato.