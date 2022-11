L’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1 sabato 5 novembre, ha portato allo scontro Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. La seconda non è rimasta particolarmente impressionata dall’esibizione della giornalista perché, a causa del suo infortunio, non può ballare come gli altri concorrenti. La Costamagna, infatti, si sta esibendo con un tutore ma, trattandosi di un infortunio al piede, non riesce a esibirsi al pari dei colleghi, nonostante abbia deciso di restare in gara. Secondo la Lucarelli, però, il divario è eccessivo e ritiene, per questo, di darle dei voti bassi.

Questo suo modo di agire non trova l’accordo di Carolyn Smith, presidentessa di giuria, che ha commentato positivamente l’esibizione di Costamagna, infastidendosi, al contrario, con la Lucarelli per essere stata interrotta nel suo giudizio: “Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me”. Ma Selvaggia non ci sta e ribatte: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi”. La conduttrice cerca, con il suo modo sempre elegante, di riportare le due giurate sulla strada della pacatezza e della tranquillità, ma Carolyn Smith ci tiene a precisare una cosa fondamentale: “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007”, risponde lanciando una frecciatina alla collega giurata.