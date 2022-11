Michelle Hunziker ha deciso di ripartire da zero. Nuova casa, nuova vita. La conduttrice, che diventerà presto nonna, ha caricato un video tour della sua nuova abitazione milanese sui social, senza risparmiare qualche frecciatina qua e là. “Ecco la mia nuova casa, qui sono libera di sentirmi me stessa. Questo spazio sarà aperto solo alle persone che amo e di cui mi fido”, ha dichiarato Michelle. E ancora: “La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa. Del resto io curo il mio tempio come il mio corpo, qui ritrovo l’equilibrio una volta varcata la soglia di casa. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia”.

Michelle ha poi svelato alcune regole e caratteristiche in casa sua: “Nella mia abitazione, da buona svizzera, tutti gli ospiti devono togliere le scarpe prima di entrare. Devono esserci olii essenziali, colori che mi rappresentino come il rosa antico e colori calmi e tenui della terra”. A detta di Hunziker, queste armonie di tonalità la calmano e la confortano dal momento che “questo è il periodo della mia vita più bello di sempre”. Tra librerie, tavoli, divani, lampade e tende inquadrate Michelle ha deciso però di non risparmiare anche qualche critica velata nei confronti dell’ex compagno Tomaso Trussardi: “Sono una donna, fiera di esserlo, che ha conquistato la cosa più importante: la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei, ricaricata più che mai. Grazie a questo riesco a dare ancora di più alle persone che amo, la vera qualità”. Ora però è pronta a guardare al futuro e a raggiungere una nuova consapevolezza, in vista dell’ennesimo regalo da parte della vita, il suo primo nipote, figlio della sua primogenita Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza.