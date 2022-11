Stava cercando disperatamente di recuperare un dente che gli era caduto ma, nella foga, è rimasto incastrato con tutto il braccio, dalla mano fino all’ascella, dentro il water di una discoteca. È quanto successo questa notte ad un 46enne peruviano mentre si trovava nella discoteca Notorius di Torino: per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, dopo un lungo e complesso intervento durato ore, sono riusciti ad estrargli il braccio dalla turca in cui si era infilato per cercare di riprendere il dente che gli era caduto.

I soccorritori hanno dovuto letteralmente distruggere il bagno del locale per cercare di disincastrare l’uomo. Una volta terminato l’intervento, il 46enne è stato portato all’ospedale Giovanni Bosco per accertamenti: la ricerca del dente perduto potrebbe costargli però caro. Secondo quanto riferisce Torino Today, infatti, i gestori del locale potrebbero addebitargli l’importo del bagno da ricostruire.