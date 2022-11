“Siamo a nostro agio in una piazza che chiede pace e per noi pace vuol dire la fine dell’invasione russa. Questo è il punto centrale, la fine dell’invasione della Russia”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla manifestazione per la pace a Roma. Letta è entrato a metà corteo, all’altezza di via Merulana. “Nuovo invio di armi? Quando arriverà il decreto vaglieremo la proposta e se ne parlerà. Abbiamo sempre detto che lavoreremo in continuità con quello che si è fatto e in linea con le alleanze europee e internazionali di cui facciamo parte” ha detto rispondendo alle domande dei cronisti