“Mi scuso per il ritardo, questo è ovvio. State scrivendo davvero arrabbiati, ma non è colpa nostra come potete immaginare“. Parole di Federica Sciarelli che in apertura dell’ultima puntata di Chi l’ha Visto? si è tolta un sassolino dalla scarpa. Linea arrivata in ritardo e conseguente ritardo nell’inizio della trasmissione: “Noi siamo qui prontissimi e cercheremo di capire che cosa succede. Di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari insomma, qualche cosa da Servizio Pubblico che può sforare. Non c’entra niente Un posto al sole perché quella è una trasmissione registrata, non ve la prendete con loro”, ha detto ancora Sciarelli. Pare chiaro il riferimento a Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano, unico programma in diretta e vicino a Chi l’ha Visto? in palinsesto.