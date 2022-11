Un tumore fibroide scoperto solo grazie a un secondo parere medico. È Sharon Stone a raccontare un nuovo capitolo della sue complesse e traumatiche vicende di salute. La 64enne star di Basic Instinct ha scelto Instagram per spiegare che dopo la rimozione di alcuni tumori benigni e l’emorragia cerebrale avute nel 2001 ora è il turno di “un grosso tumore fibroide” benigno ma che va comunque rimosso. L’attrice ha affermato che sta bene e che avrà bisogno di almeno un mese di recupero post operatorio.

Ma è la considerazione che accompagna la scoperta di questa forma tumorale che ha fatto sostanzialmente “notizia”. Già, perché la Stone è venuta a conoscenza del tumore solo grazie a un secondo parere medico e questa inesattezza scientifica vissuta sulla propria pelle l’ha sbandierata ai quattro venti. “Se siete preoccupate per i cambiamenti del vostro corpo cercate sempre un secondo parere, può salvarvi la vita”, ha esortato l’attrice. “Io ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subito una procedura medica sbagliata”.

Nel 2001 la diva di Hollywood era stata operata per altri due tumori benigni, ma anche quella volta i pareri medici furono discordanti, anzi il primo parere (e pure un secondo) l’avevano data per spacciata ovvero malata di cancro, poi improvvisamente i test con risultato positivo finirono e i tumori si rivelarono benigni. Nello stesso anno venne colpita da emorragia cerebrale e i chirurghi dovettero operarla per ricostruirle un’arteria vertebrale.