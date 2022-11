Lutto nella famiglia di Andrea Zelletta. La sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, Alessia, ha perso la bambina che portava in grembo. A dare la triste notizia è proprio lei con una lunga Instagram story nella quale ripercorre tutte le fasi della gravidanza, gli alti e i bassi che purtroppo si sono risolti nel modo più triste. Sin da quando ha scoperto di essere in dolce attesa, Alessia Zelletta rivela di aver avuto paura “di non essere in grado di poter avere l’onore di essere la tua mamma”. Le cose sono cambiate quando la giovane ha sentito per la prima volta il battito di quella vita che cresceva dentro di lei: “Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo ‘se batte così forte riuscirò mai a starle dietro?’ Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia, la mia bambina”. Una gravidanza scoperta tardi, come ammette Alessia, e da lì sono iniziate visite ed esami di routine.

La prima battuta d’arresto a tanta gioia è arrivata in agosto, quando c’è stata la prima complicazione: una toxoplasmosi che però è stata superata con successo. “Ma noi a mamma eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi”, continua Alessia Zelletta. Le settimane si succedono e la sorella di Andrea inizia a instaurare un rapporto sempre più stretto con la creatura: “I primi colpetti sono arrivati fin quando ormai eri il mio buongiorno anche di notte perché sei sempre stata una tempesta”. A ogni ecografia l’emozione dei futuri genitori aumenta sempre più, poi le cose precipitano: “Purtroppo la vita decide di toglierti tanto o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto. Forse non eri destinata a me e hai deciso di non volerti far conoscere fino all’ultimo. Forse per non farmi soffrire, ma il momento doveva pur arrivare. Forse eri troppo per noi, mai sarai il mio per sempre in ogni attimo, secondo o giornata della mia vita”.

L’1 novembre ad Alessia viene indotto il parto e iniziano le contrazioni. A questo punto il racconto si fa straziante: “Ma tu sei praticamente incollata a me, come se non mi volessi lasciare. In realtà, io non vorrei lasciare te”. Dopo 14 ore di travaglio l’incontro tra mamma e figlia che toglie il fiato e spezza il cuore: “Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre”. A stringersi intorno al dolore di Alessia e del compagno Alessio è Andrea Zelletta, che sui social commenta: “Io con voi, non ce null’altro da aggiungere”.