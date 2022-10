Un toccante bigliettino inviato dalla Regina Elisabetta II al principe William è diventato virale, facendo letteralmente il giro del web.

La nota è stata diffusa dall’account twitter Real Royal Mail e, come riporta il New York Post, dovrebbe risalire a prima del 1997. “William, spero che ti piaccia aprirlo ogni giorno, nonna”. Cosa doveva aprire William? Secondo l’account Twitter che ha diffuso l’immagine del bigliettino, la nota era accompagnata da un calendario dell’avvento, da aprire, appunto, “ogni giorno”.

“William, I hope you enjoy opening this each day, Granny”- A card written in the hand of #QueenElizabethII & sent to the young #PrinceWilliam obviously along with an advent calendar. It was purchased from a former employee of #PrincessDiana. pic.twitter.com/qo6j882yUb

