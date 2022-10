E se Adamo fosse stato uguale a Vin Diesel? La (strampalata) ricostruzione, con tanto di foto in 3d, ha scatenato il popolo dei social. A lanciare il paragone è stata la Alamo Drafthouse, società che gestisce anche una catena di cinema negli Stati Uniti, che ha pubblicato su Twitter un “meme” con un volto ricostruito in 3d, molto simile all’attore statunitense appunto, e la didascalia: “Gli scienziati della Princeton University hanno ricostruito questo modello 3D di come Adamo, il primo essere umano creato da Dio, avrebbe potuto essere”.

Scientists at Princeton University have reconstructed this 3D model of how Adam, the first human being created by God, might have looked pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P — Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) October 27, 2022

Il tweet si è diffuso rapidamente, raccogliendo quasi 300mila like. Ma, inutile a dirsi, non ci sono prove di una ricerca simile, né di una immagine simile, diffusa da Princeton. Tanto che, lo stesso account della Alamo, ha poi specificato: “Solo per ricordare che siamo un cinema, non una rivista scientifica”.

La ricostruzione (falsa), comunque, ha raccolto moltissimi commenti tra chi è apparso confuso, chi ha attaccato la società per la diffusione di notizie fake e chi invece ha preso parte alla divertente catena, associando altre immagini di attori famosi a personaggi biblici.