Gaffe del leader dei Gilet Arancioni Antonio Pappalardo che, in una delle sue fluviali dirette sulla pagina Facebook del movimento, commentando la discussione sul voto di fiducia del Senato alla presidente del Consigio Giorgia Meloni, confonde Barbara D’Urso con la senatrice del M5s, Barbara Floridia.

Il generale in pensione bolla come “coglionate” le parole della parlamentare pentastellata sul reddito di cittadinanza. Stessa sorte ha Silvio Berlusconi: “Berlusconi, ma perché devi dire coglionate? Ma ritirati. Sei abituato da piccolo a dire coglionate”.

Il leader dei Gilet Arancioni annuncia anche un governo-ombra contro quello ufficiale e attacca duramente la battaglia di Giorgia Meloni a favore del merito: “Vi risulta che questi signori che vanno al governo siano laureati? Per diventare ufficiale dei Carabinieri, se non prendo una laurea, mi danno una pedata nel culo. Stessa cosa se voglio diventare magistrato o ingegnere. Ma come vi permettete di dire ai giovani: ‘Studiate e il merito vi premierà’? – conclude – E poi vediamo che quelli che entrano in Parlamento non hanno studiato. Veltroni non ha studiato. D’Alema non ha studiato. Fini non ha studiato. Gasparri non ha né studiato, né lavorato. Uno entra a 14 nel partito, poi cresce e diventa capo del governo. Ammazza, che bella questa strada. Però impongo nelle scuole il merito. Ah, io devo studiare e il politico no?”.