Un normale controllo di polizia, tanto è bastato all’ex generale Antonio Pappalardo, per andare su tutte le furie e mettere in piedi uno show da Oscar. Gli agenti della stradale erano appostati all’uscita del casello autostradale di San Cesareo per eseguire dei controlli per l’annunciato raduno No Vax e Fronte Nazionale per la liberazione del popolo.

Pappalardo, leader dei gilet arancioni, è stato fermato e non ha mancato di far notare ai poliziotti di non aver gradito e ha iniziato ad inveire passando dal più classico Lei non sa chi sono io (“Io sono l’onorevole Pappalardo”) all’evergreen “io la faccio arrestare”, salvo poi essere rimbalzato al telefono anche dai suoi ex colleghi dell’Arma che, non sono intervenuti dopo la sua telefonata di fuoco: “Lei chi è? Faccio arrestare anche lei, ha detto al telefono con il centralino del 112”.