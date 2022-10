Un donna di circa 60 anni è morta in seguito a un’esplosione causata da una fuga di gas metano in provincia di Lucca. Altre due donne sono state invece salvate dai vigili del fuoco: una è incinta e secondo quanto riferito dall’Asl è stata portata in ospedale in gravi condizioni a causa delle ustioni. L’incidente ha provocato la distruzione di una palazzina di due piani a Torre, sulla via per Camaiore. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di estrarre dalle macerie il marito e la figlia della vittima, che al momento risultano dispersi. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

I detriti del palazzo distrutto e di un altro edificio investito dall’esplosione sono finiti sopra un pullman, che aveva a bordo due persone portate in ospedale in codice giallo a Lucca. Al pronto soccorso sono stati trasportati anche due camionisti, in codice bianco, che passavano vicino alla casa nel momento dell’esplosione. Sono attese anche le unità cinofile e le squadre di ricerca e soccorso in ambiente urbano.