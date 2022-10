Di Ambra Angiolini si parla molto in queste ore. E non solo perché è parte della giuria di X Factor e stasera inizieranno i live (vi abbiamo raccontato tutto qui). Nelle scorse ore Silvia Slitti, organizzatrice di matrimoni e moglie dell’ex calciatore Pazzini, è tornata a parlare di come la conduttrice e attrice stia continuando ad occupare casa sua. Motivo del contendere tra la wedding planner e la giurata di X Factor, la casa (di proprietà dei Pazzini-Slitti) affittata a giugno 2021 da Ambra e dall’ex Massimiliano Allegri, quando la coppia progettava di vivere insieme a Milano. Affitto di soli dieci mesi, come stabiliva il contratto, mentre Slitti e la sua famiglia si erano trasferiti in una città di mare per via del Covid. Il contratto è scaduto, Ambra e Allegri si sono lasciati, e Slitti non avrebbe più messo piede in casa sua perché ancora occupata da Angiolini. Che, da par suo, non ha mai commentato (ma ha fatto smentire il tutto dai suoi avvocati). A fare da corredo a tutto questo arriva anche un’indiscrezione del settimanale Oggi: “Nel frattempo lei (Angiolini, ndr) si gode le notti di Milano con il cantante Gianluca Grignani. Avvistati insieme e in dolcezza”. Amicizia di lunga data rimasta tale o qualcosa di nuovo?