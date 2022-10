Breve intervento in Senato del presidente Ignazio La Russa dopo il discorso di Francesco Boccia del Pd. L’esponente di Fratelli d’Italia, rivolgendosi ai capigruppo ha dato loro un consiglio. “Frammentare troppo i tempi che avete a disposizione, offrire al senatore Boccia un intervento di soli 5 minuti, ma ne meritava di più vista l’ottima qualità, non è un buon servizio all’Aula”, ha detto il senatore. “Frammentare troppo non aiuta un normale svolgimento dei lavori”, ha concluso ribadendo il concetto.