Paparazzato come un divo di Hollywood, non su un red carpet bensì tra gli scaffali di un supermercato romano. Parliamo di Andrea Giambruno, il compagno della neo premier Giorgia Meloni. Per lui un servizio ad hoc tra le pagine di Chi Magazine, che titola: “Le spesa del first gentleman”. Jeans stretto, felpa della Juventus che mette in risalto il fisico e la spesa tenuta in mano: da una parte gli affettati, dall’altra 6 bottiglie d’acqua. Pare che non utilizzi neanche il carrello, che macho! Così il presentatore è stato pizzicato con alcuni ‘scatti rubati’ durante una normale giornata dedicata alle faccende domestiche: “Si occupa della figlia (Ginevra, ndr) e di riempire il frigorifero di casa“, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il tutto a poche ore dal giuramento della compagna, che oggi dovrà invece ottenere la fiducia in Senato. Anche per Giambruno, 41 anni, adesso cambieranno diverse cose. Certamente non la residenza, come dichiarato da lui stesso all’Adnkronos: “Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia Ginevra: sarebbe controproducente, sarebbe fuorviante. La priorità per noi è tutelare lei – spiega ancora Giambruno – farla crescere nella maniera più naturale possibile. Vogliamo che nostra figlia cresca in serenità, distante da realtà che marcherebbero la distanza con i suoi coetanei. Poi più andrà avanti con gli anni e più si renderà conto di avere una super mamma, ma anche una storia non consona a una bimba della sua età. Ora Ginevra è serena e quel che più conta, per me e Giorgia, è preservare questa sua serenità”. Altrettanto certo è un altro fatto: che Giambruno non condurrà più i tg di Mediaset: “È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione”, ha assicurato lui. Proprio a Mediaset – precisamente a Quinta Colonna – Giambruno aveva conosciuto la ‘sua’ Giorgia. “Lei arriva trafelata e fa a Giovanna, sua storica assistente: ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna: ‘Ma qui c’è solo una banana’. E lei: ‘E dammi ’sta banana’. In una pausa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci mancava solo la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”, aveva rivelato sempre ad Alfonso Signorini. La leader di Fratelli d’Italia, invece, a Sette si era lasciata andare raccontando: “Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo. Se gli chiedo consigli? Lo coinvolgo, sì, ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: ‘Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!'”.