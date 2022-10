Si intitola “Monotonìa” il nuovo singolo della star mondiale Shakira, in collaborazione con Ozuna. Il singolo, disponibile ovunque da oggi 21 ottobre, sembra rappresentare qualcosa di più di un semplice brano musicale. Infatti, si nota chiaramente un riferimento a Gerard Piqué, il compagno da cui si è separata, pare colpevole di averla tradita più volte fino ad arrivare al naufragio della storia d’amore. Il testo della canzone parla chiaro: “Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male. Sapevo che sarebbe successo. Tu, nella tua casa, io che faccio lo stesso. Hai dimenticato cosa eravamo un giorno e la cosa peggiore è quella“. E ancora: “Improvvisamente non eri più lo stesso. Sei distante con il tuo atteggiamento e questo mi ha riempito di irrequietezza. Non hai dato nemmeno la metà, ma so che ho dato di più di te. Stavo correndo per qualcuno che non stava nemmeno camminando per me. Quello che c’era, non c’è più. Te lo dico onestamente, tutto è freddo come il Natale”. È stata tutta colpa sua, dunque? Del calciatore spagnolo? No, non totalmente. “Non è stata colpa tua, né mia. Era colpa della monotonia“, canta Shakira forse ammettendo che oltre ai tradimenti ci fosse qualche altro problema tra di loro. Nel video ufficiale – che attualmente conta 24 milioni di visualizzazioni su YouTube – la cantante striscia a terra, tra le corsie di un supermercato, cercando di prendere un cuore sanguinante che pulsa sul pavimento. Una scena d’impatto e probabilmente voluta da Shakira stessa, visto che è stata lei a dirigere la clip, insieme a Jaume de Laiguana, con cui collabora da tempo. La bachata “Monotonía” è il secondo singolo del prossimo progetto di Shakira e segue il successo dell’ultimo singolo “Te Felicito” insieme a Rauw Alejandro che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Latin Airplay all’inizio di quest’anno. Per la star, che ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo, la vita procede tra alti e bassi. Come tutti, d’altronde. Se da un lato può festeggiare i continui successi dal punto di vista lavorativo, è la vita sentimentale che sembra andare a rotoli. Lo scorso giugno, infatti, Shakira e Piqué hanno annunciato la separazione. “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”, la dichiarazione della cantante e del calciatore. La loro storia d’amore, durata più di 10 anni, ha portato alla luce due meravigliosi bambini: Milan (2013) e Sasha (2015). All’origine della crisi di coppia ci sarebbero stati i tradimenti del calciatore con la 23enne Clara Chia Martì.