Un rompicapo matematico sta circolando su TikTok e così gli utenti si cimentano per risolverlo. Il puzzle da ricostruire è abbastanza chiaro: implica una somma matematicamente errata che dev’essere resa corretta. Lo sa bene una coppia di genitori che ha pubblicato su TikTok (@xivecct75) il video in cui la mamma cerca di risolvere l’enigma. Sul foglio si legge “5 + 5 + 5 = 550”, ovviamente errato. Per renderla esatto, la donna può aggiungere solamente una riga. Quindi diversi tentativi, trasformando il 5 in 15 oppure in 51, però niente da fare. L’altro tentativo è stato quello di tracciare una linea in diagonale, sostenendo quindi che “5 + 5 + 5 ≠ 550”. Risposta errata anche in questo caso: “Devi rendere esatto il risultato“, ha ribadito il marito alla moglie, convinta di aver trovato la soluzione. Durante l’intero filmato, un bambino era seduto accanto alla donna che disegnava in silenzio e di tanto in tanto lanciava un’occhiata alla telecamera. Proprio quando l’uomo era pronto a rivelare la soluzione, il bimbo è intervenuto, afferrando il pezzo di carta e risolvendo il rebus in pochi secondi. Come? Disegnando una linea verticale nel primo segno, in modo tale da trasformare il “+” in “4”. Ecco quindi “545 + 4 = 550”. Una mossa astuta e veloce, con la quale il figlio ha risolto l’indovinello al posto della mamma, lasciandola letteralmente senza parole. Il video, pubblicato lo scorso 18 ottobre, è stato visualizzato 4.6 milioni di volte e attualmente conta più di 304.000 ‘mi piace’. Numerosi anche i commenti, molti dei quali insistono anche sull’altra soluzione, ovvero quella del “≠” prima di 550. Ma no, non era quella la risposta corretta. Solo il figlio si è dimostrato all’altezza. E infatti qualcuno lo ha sottolineato: “Il bimbo è un genio, wow!“.